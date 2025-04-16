Тоннель под «Багировским мостом» снова открыт для транспорта - ВИДЕО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям завершили работы по откачке воды в тоннеле на проспекте Гейдара Алиева, в районе «Багировского моста» в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на других территориях продолжаются соответствующие неотложные и необходимые мероприятия. Согласно информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, снято ограничение движения транспортных средств в направлении центра по проспекту Гейдара Алиева, в районе тоннеля в Наримановском районе, вызванное накоплением дождевой воды.