В Баку полицейский спас жизнь водителю, заблокированному в тонущей машине

В Гарадагском районе Баку произошел инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не оперативные и смелые действия сотрудника полиции.

Как передает 1news.az, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал с дороги и упал в воду. Водитель оказался заблокирован внутри тонущей машины.

Как свидетельствуют кадры с места происшествия, не теряя ни секунды, полицейский бросился в воду.

Благодаря его решительности и самоотверженности, водитель был успешно извлечен из автомобиля и спасен.