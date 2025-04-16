В Баку полицейский спас жизнь водителю, заблокированному в тонущей машине
В Гарадагском районе Баку произошел инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не оперативные и смелые действия сотрудника полиции.
Как передает 1news.az, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал с дороги и упал в воду. Водитель оказался заблокирован внутри тонущей машины.
Как свидетельствуют кадры с места происшествия, не теряя ни секунды, полицейский бросился в воду.
Благодаря его решительности и самоотверженности, водитель был успешно извлечен из автомобиля и спасен.
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