Ливень затопил торговый центр «Садарак» - ВИДЕО

В Баку в результате ливня затопило торговый центр «Садарак».

Как сообщает корреспондент Baku TV с места происшествия, дождевая вода затопила несколько коммерческих объектов и проходы между торговыми рядами, передает 1news.az.

Сообщается, что уровень воды на территории поднялся на 20 см. На данный момент ни одному магазину не причинен ущерб.

Сотрудники торгового центра принимают меры, пытаясь направить воду в канализационные люки, открыв их крышки.