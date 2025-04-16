В Мингячевире ливневые дожди затопили дворы и улицы - ФОТО
Сильные дожди вызвали последствия в городе Мингячевир.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате разлива протекающего по территории города водного канала Хаварлы были затоплены дворы 18 домов и некоторые улицы города.
Заместитель председателя Мингячевирской комиссии по чрезвычайным ситуациям Махлуга Джавадова сообщила АПА, что ведутся работы по устранению последствий. На место привлечены техника и рабочая сила.
В регионе продолжаются осадки.
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