В Баку в автомобиле обнаружено тело мужчины

Вчера вечером в Баку в припаркованном автомобиле обнаружили тело мужчины.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на teleqraf.com, инцидент произошел около 19:00 возле дома №19 на улице З.Юсуфзаде в поселке Баилово Сабаильского района.

В автомобиле марки KIA с государственным номерным знаком 77-AC-218, принадлежащем ООО «Авто Азербайджан», было найдено тело мужчины.

Личность умершего была установлена. Им оказался житель столицы Б.Гамидов, 1959 года рождения.

Согласно предварительным данным, водитель, находившийся в машине, скончался от инфаркта.

По данному факту проводится следствие.