МЧС продолжает ликвидировать последствия ливней в Баку и регионах - ФОТО - ВИДЕО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают мероприятия по ликвидации последствий, вызванных интенсивными дождями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Было отмечено, что в результате принятых мер завершены работы по откачке воды и эвакуации граждан в ряде районов, а также обеспечено извлечение автомобилей из селевых вод.

В настоящее время продолжаются работы по откачке и отводу воды с затопленных территорий и принятию других необходимых мер безопасности в различных направлениях в городе Баку, а также в Хызинском, Хачмазском, Шабранском, Сиязанском, Губинском, Евлахском и Сальянском районах.