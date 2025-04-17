Вынесен приговор водителю бакинской маршрутки, избившему пассажирку

Вынесен приговор водителю автобуса 165-го маршрута, избившему пассажирку.

Как сообщает Qaynarinfo, Г.Г. 1966 года рождения, управлявший пассажирским автобусом, признан виновным в совершении деяния, предусмотренного статьей 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Азербайджана, за причинение вреда здоровью С.А. 1968 года рождения.

В суде выяснилось, что Г.Г. должен был следовать от станции метро «20 Января», приняв пассажиров на остановке, в направлении поселка Мехдиабад Абшеронского района. Однако между ним и одной из пассажирок, которая села в автобус без оплаты картой, возник конфликт.

Водитель сделал женщине замечание и потребовал оплатить проезд. На это она раздраженно ответила: «Делаю как хочу, ты кто такой?» Продолжив движение, водитель завершил маршрут у остановки рядом с жилым комплексом Gənclər şəhərciyi («Молодежный городок») в поселке Мехдиабад и остановил автобус.

После того как все пассажиры вышли, между водителем и женщиной, которая не оплатила проезд и снимала его на телефон, снова разгорелся спор. Водитель несколько раз ударил пассажирку рукой. В результате у нее произошло кровоизлияние в левый глаз.

Решением суда Г.Г. приговорен к 9 месяцам ограничения свободы. В течение срока наказания водитель будет носить электронное средство контроля.