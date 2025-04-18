За сутки с банковских карт граждан украдено более 51 тыс. манатов

За прошедшие сутки с банковских карт граждан было похищено более 51 тысячи манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По предоставленной информации, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем вывели с карт суммы в диапазоне от 85 до 34 427 манатов.

Ведомство призвало граждан проявлять особую осторожность при обращении с персональными банковскими данными, напомнив, что CVV/CVC-коды, OTP-коды, логины, пароли, а также PIN-коды являются строго конфиденциальной информацией.

«Передавая такие данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счёте. При отсутствии средств на балансе злоумышленники могут оформить кредит на ваше имя», — подчеркнули в МВД.

Гражданам настоятельно рекомендуется сохранять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями лёгкого заработка, страхования и других услуг.