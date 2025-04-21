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Эльдар Азизов: Проливные дожди в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры

Фаига Мамедова10:15 - Сегодня
Эльдар Азизов: Проливные дожди в очередной раз вскрыли уязвимые места городской инфраструктуры

Проливные дожди, обрушившиеся на Баку 15-16 апреля, выявили уязвимость городской инфраструктуры, вызвав перебои в работе коммунальных служб и затруднения движения.

Как передает 1news.az, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов прокомментировал ситуацию, подчеркнув необходимость кардинальной модернизации ливневой и канализационной систем города.

«Несмотря на предварительное оповещение о ливне, существующая система водоотведения оказалась неспособна справиться с современными климатическими вызовами. Перегрузка насосных станций и недостаточная пропускная способность устаревших трубопроводов требуют новых подходов, в первую очередь, к канализационной системе», – заявил Эльдар Азизов.

Он напомнил, что после аналогичной стихии в октябре прошлого года была проведена экстренная встреча руководителей ответственных ведомств. По запросу Исполнительной власти Баку, Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана уже приступила к разработке проекта модернизации ливневой канализации. По предварительным оценкам, реализация программы займет не менее двух лет.

Эльдар Азизов отметил, что проблемы с ливневой канализацией характерны и для развитых стран. Однако в случае Баку ситуация усугубляется тем, что существующая инженерная система была рассчитана на значительно меньшее количество жилых зданий. «Нынешняя инфраструктура физически не справляется с возросшими объемами воды, поэтому нам следует быть готовыми к повторению подобных ситуаций в ближайшие два года», – подчеркнул мэр.

В качестве временной меры для минимизации рисков во время сильных ливней предложено ограничить проезд по тоннелям и под мостами. Эта мера, по мнению Эльдара Азизова, позволит временно снизить угрозу для жизни и имущества граждан в наиболее уязвимых участках дорожной сети.

«Город вступает в новый этап развития, и модернизация ливневой и канализационной инфраструктуры является ключевой составляющей этого процесса. На данный момент мы объективно не застрахованы от повторения подобных инцидентов», – резюмировал глава Исполнительной власти.

Эльдар Азизов также затронул проблему падения деревьев во время сильных ветров, отметив, что Баку находится в зоне полупустынного и степного климата с сильными ветрами, что осложняет жизнь деревьев.

Он подчеркнул, что на месте каждого пришедшего в негодность дерева будет высажено новое, и долгосрочная экологическая политика, основанная на принципах Гейдара Алиева и последовательно проводимая президентом Ильхамом Алиевым, направлена на укрепление зеленого щита Баку.

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