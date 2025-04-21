Как завершился вокальный нокаут для азербайджанского участника «Евровидения-2025»? - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанский лицензионный аналог популярного проекта The Voice.

В рамках текущего этапа вокальных нокаутов зрители стали свидетелями очередного выступления Сафаэля Мишиева, участника группы Mamagamma, которая будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

В ходе вокального нокаута С.Мишиев исполнил одну из самых знаменитых песен из репертуара группы The Beatles «Let It Be» - представленное для просмотра ниже выступление участника группы Mamagamma стало для него последним на шоу «Səs Azərbaycan», которое певец покинул по собственному желанию.

В ходе эфира Сафаэль Мишиев рассказал, что им принято решение полностью сфокусироваться на подготовке к международному песенному конкурсу «Евровидение 2025» и именно поэтому он приостанавливает свое участие в проекте.

Напомним, что группа Mamagamma с песней «Run To U» выступит в первом полуфинале «Евровидения 2025» 13 мая под десятым номером – отметим, что конкурс состоится в швейцарском городе Базель и пройдет на арене Санкт-Якобсхалле.





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