Азербайджанский участник «Евровидения-2025» выступил на слепых прослушиваниях «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанский лицензионный аналог популярного проекта The Voice.

В рамках текущего этапа слепых прослушиваний зрители стали свидетелями выступления Сафаэля Мишиева, участника группы Mamagamma, которая будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

Сафаэль исполнил хит «Adventure Of a Lifetime» из репертуара Coldplay, и его исполнение не оставило равнодушным никого - на его голос развернулись все звездные наставники; он продолжит участие в проекте в команде Эльдара Гасымова.

Особо стоит подчеркнуть, что съемки слепых прослушиваний проходили задолго до того, как группа Mamagamma была официально объявлена представителем Азербайджана на «Евровидении-2025».

Читайте по теме:

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Все что нужно знать о группе Mamagama, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Интересный факт: У группы Mamagama есть дуэт с победителем конкурса «Евровидение» - ВИДЕО

Фронтмен группы Mamagama был одним из запоминающихся участников российского «Голоса» - ВИДЕО