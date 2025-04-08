Азербайджанский участник «Евровидения-2025» выступил на вокальной дуэли «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

На телеканале ITV продолжается шоу «Səs Azərbaycan» - азербайджанский лицензионный аналог популярного проекта The Voice.

В рамках текущего этапа вокальных дуэлей зрители стали свидетелями выступления Сафаэля Мишиева, участника группы Mamagamma, которая будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

Входящий в состав команды победителя «Евровидения 2011» Эльдара Гасымова С.Мишиев в дуэте с Нигяр Тагиевой исполнил одну из самых знаковых песен британской рок-группы Led Zeppelin «Whole Lotta Love» - по итогам дуэли Э.Гасымов оставил в проекте С.Мишиева, а Н.Тагиева также осталась в шоу и продолжит участие в «Səs Azərbaycan» в команде Мурада Арифа.

Особо стоит подчеркнуть, что съемки слепых прослушиваний и вокальных дуэлей проходили задолго до того, как группа Mamagamma была официально объявлена представителем Азербайджана на «Евровидении-2025».

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