Водитель проигнорировал светофор и автомобиль врезался в автобус

В Баку, на перекрестке проспекта Кара Караева и улицы Азера Манафова, столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Как передает 1news.az, видео с места ДТП поступило в редакцию Baku.ws.

По предварительной информации, водитель Toyota Prius проигнорировал красный свет светофора и автомобиль врезался в автобус. От сильного удара оба транспортных средства получили механические повреждения.

Предлагаем вашему вниманию запись с места аварии.