Сегодня в Баку и ряде южных районов ожидаются отключения электроэнергии

Сегодня в некоторых частях Лянкяранского и Масаллинского районов, а также в Бинагадинском районе Баку ожидаются временные отключения электроэнергии, о чем проинформировали в «Азеришыг».

Как передает 1news.az, согласно сообщению, подача электроэнергии будет приостановлена в Лянкяранском районе с 11:00 до 13:00 в селах Шилавар и Дигах, а также на территориях Галайчылар и Кюре. В Масаллинском районе отключение света затронет часть города Масаллы, включая улицы Пушкина, Н.Нариманова и Физули, в период с 11:00 до 15:00. После завершения необходимых ремонтных работ электроснабжение в этих районах будет улучшено.

Кроме того, в связи с работами по реконструкции воздушной линии электропередачи 6 кВ и установкой нового источника питания в зоне обслуживания Баладжарского управления энергоснабжения и сбыта, с 11:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение в части бакинских поселков Сулутепе и Чичек. По завершении этих работ качество электроснабжения в указанных поселках также будет повышено.