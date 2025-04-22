В двух районах Баку ограничено движение транспорта

В связи с ремонтными работами в Баку введены ограничения на движение транспорта на ряде участков дорог.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

В частности, движение затруднено на пересечении проспекта Бабека и улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе, а также на участке улицы Гасана Алиева от пересечения с улицей Ашуга Моллы Джумы до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в Наримановском районе в обоих направлениях.