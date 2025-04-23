Управление образования Гянджи прокомментировало драку школьников - ОБНОВЛЕНО

Гянджа-Дашкесанское региональное управление образования предоставило комментарий 1news.az относительно инцидента, произошедшего между двумя учениками четвертого класса в школьно-лицейском комплексе №44 имени И.Насими города Гянджа.

Согласно полученным данным, между двумя четвероклассниками возник спор, в ходе которого один из учеников причинил другому телесные повреждения.

В управлении образования сообщили нам, что с целью управления стрессом и восстановления здоровой психологической атмосферы в учебном заведении проводятся необходимые профилактические мероприятия. Психологическое состояние учащихся находится под контролем администрации школы и регионального управления. Кроме того, родители школьников были приглашены на разъяснительную встречу.

Отмечается, что как школьным психологом, так и «Группой поддержки психологов» управления с учащимися были проведены беседы. Руководством школы и соответствующими органами в рамках действующих правил приняты необходимые меры.

В управлении подчеркнули, что по данному факту правоохранительными органами ведется расследование. Учитывая деликатный возраст детей и продолжающееся следствие, региональное управление образования призвало общественность проявлять чуткость в освещении данной темы и опираться на официальные заявления уполномоченных структур.

15:37

В Гяндже произошел конфликт между двумя учениками четвертого класса в школьно-лицейском комплексе №44 имени И.Насими.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, словесная ссора между детьми переросла в драку, в результате чего один из школьников получил телесные повреждения.

Региональное управление пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана подтвердило факт инцидента и сообщило о назначении судебно-медицинской экспертизы. Окончательная правовая оценка произошедшего будет дана по завершении следственных мероприятий.

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