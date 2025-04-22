TƏBİB о состоянии подростков, пострадавших в драке в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

В результате школьной драки в Гяндже один подросток был госпитализирован.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации ведомства, 22 марта в 14:10 в отделение скорой помощи больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице был доставлен подросток 2008 года рождения.

У пациента диагностированы гематома левого глаза и черепно-мозговая травма. Ему оказана необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести, и лечение продолжается в соответствующем отделении.

16:56

В Гяндже произошла драка между школьниками.

1news.az со ссылкой на Qafqazinfo сообщает, что ученики средней школы №2 имени Ахмеда Джавада – Фарид Гулиев, 2009 года рождения, Амин Гумбетов, 2010 года рождения, и Рауль Гусейнов – получили травмы различной степени тяжести.

Они были госпитализированы в одну из больниц города Гянджи.

В настоящее время по факту проводится расследование.