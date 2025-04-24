Зульфия Ханбабаева выступит на международном музыкальном фестивале – ВИДЕО

В конце июля в Баку на побережье курортного города Sea Breeze Resort состоится главное событие лета – международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который пройдет в азербайджанской столице во второй раз.

Международный фестиваль стартует 23 июля и завершится 26 июля – в день открытия на сцене DREAM Fest появится народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева, о чем организаторы сообщили на официальных страницах фестиваля в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году З.Ханбабаева появилась на оранжевой дорожке DREAM Fest в стильном черном total look’е, созданным всемирно известным азербайджанским дизайнером Руфатом Исмаилом.

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