Николь Шерзингер вновь выступит в Баку – ВИДЕО

С 23 по 26 июля в Sea Breeze Resort состоится главное музыкальное событие лета - Международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который будет проходить в столице Азербайджана во второй раз.

Рассказывая о предстоящем фестиваля в социальной сети Instagram, его организатор Эмин Агаларов озвучил новые имена артистов, которые выступят на DREAM Fest 2025 – в их числе американская поп/R&B-певица, экс-вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, одна из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 1980-х - начала 1990-х годов Сандра, поп-дива Ани Лорак и многие другие.

Отметим, что организатор фестиваля подчеркнул, что line up ежедневно пополняется именами мировых звезд.

Напомним, что Николь Шерзингер участвовала в DREAM Fest 2024, где приняла участие в масштабном концерте 16-кратного обладателя «Грэмми», канадского певца и клавишника, одного из самых успешных продюсеров в истории популярной музыки Дэвида Фостера, а также выступила перед бакинской публикой с песенным блоком, состоящем из своих абсолютных хитов.





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