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Студенты из Азербайджана пресекли армянскую провокацию в американском университете

Фаига Мамедова11:00 - Сегодня
Студенты из Азербайджана пресекли армянскую провокацию в американском университете

Азербайджанские студенты, обучающиеся в США, сорвали показ фильма, снятого армянами о Второй Карабахской войне, в день памяти вымышленного «геноцида армян».

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написал Джейхун Халилов, магистрант юридического факультета Калифорнийского университета в Беркли.

В публикации говорится:

«24 апреля на юридическом факультете Калифорнийского университета в Беркли планировался показ фильма, снятого армянами о Второй Карабахской войне, в день памяти вымышленного «геноцида армян». Увидев это, в понедельник мы с другими магистрантами – Ингилабом Гусейнзаде и Мурадом Гурбановым – отправились в офис LLM Advising (магистратский центр университета). Мы рассказали об истории конфликта, о систематических массовых убийствах, которым подвергался азербайджанский народ с 1905 года, о 4 резолюциях ООН, о Ходжалинском геноциде и, самое главное, о продолжающихся в настоящее время мирных переговорах.

Мы довели до их сведения, что это мероприятие напрямую обвиняет Азербайджан в геноциде. Кроме того, мы отметили, что использование слова "artsakh" в описательной части мероприятия напрямую противоречит нашему территориальному суверенитету.

На следующий день руководитель офиса Advising лично принял нас троих, и состоялась долгая дискуссия. Он отметил, что даже если мероприятие достаточно "offensive" (оскорбительное – прим. пер.), даже если существуют серьезные угрозы здоровью людей, даже если все сказанное является ложью, согласно 1-й поправке к Конституции США, никто не имеет права отменить мероприятие. В этом случае мы заявили, что хотим открыть стенд, посвященный массовым убийствам, совершенным против Азербайджана, а также нападениям на Гянджу и Барду во время Отечественной войны.

В результате, во-первых, было удалено название вымышленного образования, отсылающее к самой темной странице его истории. Заместитель директора же сообщил, что перед началом мероприятия лично выступит с опровержением и заявит, что это мероприятие не имеет никакого отношения к годовщине вымышленных событий.

И сегодня мероприятие уже отменено. Возможно, они покажут этот фильм в другое время и в другом месте, и у нас не хватит сил этому воспрепятствовать. Но сегодня мы смогли это предотвратить».

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