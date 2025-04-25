Какой будет погода в Баку завтра?

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на завтра.

Как передает 1news.az, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами усилится умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 13–17°C, днем — 22–27°C. Атмосферное давление повысится до 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью — 70–75%, днем — 45–50%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не прогнозируется, однако ночью и вечером в отдельных северных и западных районах вероятны дожди с грозами и кратковременными ливнями. Местами возможен туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться. Ночная температура воздуха составит 13–18°C, дневная — 27–32°C; в горных районах ночью ожидается 5–10°C, днем — 15–20°C.