Арестован Нуреддин Джалилов, фигурант инцидента с Агадaдашем Агаевым

Нуреддин Джалилов, получивший известность после инцидента с народным артистом Агадaдашем Агаевым, арестован в административном порядке на 15 суток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, причиной задержания стали противоправные действия Н.Джалилова в метро. Он был задержан сотрудниками полиции метрополитена, в отношении него составлен протокол, направленный в суд.

Напомним, что ранее между Н.Джалиловым, работавшим охранником в "Medera Hospital", и А.Агаевым произошел конфликт. Оба были признаны виновными в хулиганстве, однако в ходе судебного разбирательства стороны примирились, и оба получили условное наказание.