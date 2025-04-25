Кикбоксерша Тулин Алекберова обвиняется в избиении женщины в столичном кафе

Инцидент произошёл некоторое время назад в одном из кафе, расположенных в Наримановском районе столицы Азербайджана.

Женщина, утверждающая, что её избили, обратилась в правоохранительные органы, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

В своей жалобе женщина заявиляет, что в ходе ссоры Т.Алекперова ударила её кулаком, и просит принять меры в отношении кикбоксерши в соответствии с законом.

В ходе расследования, проведённого полицией, спортсменка была привлечена к уголовной ответственности по статье о хулиганстве – в отношении нее была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, до судебного разбирательства.

Предварительное расследование по делу завершено, собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. Если вина Т.Алекперовой будет доказана, она может быть приговорена к штрафу, ограничению свободы или тюремному заключению на срок до 2 лет.

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