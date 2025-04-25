​​​​​​​Грузия изучает опыт Азербайджана в цифровизации экзаменов: Что рассказали 1news.az Нино Церетели и Малейка Аббасзаде

Сегодня Баку стал площадкой для важного диалога в сфере образования - делегация Национального центра оценки и экзаменов (НЦОЭ) Грузии посетила электронный экзаменационный корпус Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

Пользуясь случаем, 1news.az взял интервью у директора НЦОЭ Грузии Нино Церетели и председателя правления Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейки Аббасзаде.

- Каковы ваши впечатления от посещения ГЭЦ и как вы оцениваете перспективы внедрения в Грузии опыта Азербайджана в этой сфере?

Н.Церетели: Мой визит обусловлен огромным интересом к азербайджанской модели электронной системы сдачи экзаменов. Ваш центр имеет 30-летний опыт работы. Особенно нас интересует организация школьных экзаменов. Для нас это действительно очень важно. В первую очередь, хочу отметить, что перевод всего процесса на цифровую основу – это огромный шаг вперед. Все, что сделано здесь - сам формат экзаменов разработан на научном уровне и полностью себя оправдывает. Мы видим вашу успешную практику, и с вашей помощью хотим реализовать нечто подобное и в Грузии. Мы намерены учиться у вашего Центра и адаптировать нашу систему, внося необходимые изменения.

М.Аббасзаде: В первую очередь необходимо отметить успешное внедрение данной системы у нас, в Азербайджане. Для нас очень важна и неоценима поддержка главы государства в этом процессе. Мы уверены, что Грузия сможет быстро перенять наш передовой опыт. Со своей стороны, Государственный экзаменационный центр, опираясь на свой многолетний опыт, готов оказать необходимую консультационную помощь грузинским коллегам.

- Насколько готова Грузия к внедрению подобных технологий?

Н.Церетели: В первую очередь, хочу выразить глубокую благодарность Малейке Аббасзаде за протянутую руку дружбы и предоставленную возможность ознакомиться с процессом в действии. Конечно, на первом этапе внедрения новой практики могут возникнуть определенные трудности, но я уверена, что постепенно мы достигнем вашего уровня. Уже в сентябре наши специалисты приедут в Азербайджан для прохождения тренингов, чтобы в будущем, опираясь на ваш опыт, проводить экзамены в Грузии.

М.Аббасзаде: Любой аспект нашей работы может представлять интерес, и мы готовы поделиться им с нашими грузинскими коллегами. Подготовка этих экзаменов начинается прямо со школы: подготовка зданий, контролеров, руководителей экзаменов, экспертов, банка данных, его содержания, способа формирования вопросников – все это у нас автоматизированные процессы. На любом этапе, где им понадобится помощь, мы, естественно, поделимся нашими достижениями. Но важно понимать, что у них свое законодательство, и мы обмениваемся именно научно-методической информацией.

- Почему в качестве примера Грузия выбрала именно ГЭЦ Азербайджана?

Н.Церетели: Главная причина - колоссальный опыт в проведении экзаменов. Кроме того, у наших стран много общего, начиная с географического положения и заканчивая схожей историей. И, конечно, важен фактор доверия Грузии к вашему Центру.

- Какие шаги будут предприняты в Грузии для внедрения новых подходов?

Н.Церетели: В первую очередь, нам необходимо будет убедить людей в том, что инновации в системе сдачи экзаменов - в их же интересах. Люди часто опасаются нововведений, поэтому мы будем внедрять ваш опыт постепенно. В первую очередь мы собираемся переводить в электронный вариант именно школьные экзамены. Мы будем делать это постепенно, так как на это, конечно же, нужны время и финансы. Но уверена, что вместе с вами мы сможем добиться желаемых результатов.

- Когда в Грузии планируют начать применять практику Азербайджана?

Н.Церетели: У нас был проведен конкурс, и мы уже отобрали специалистов, которые будут работать над созданием банка заданий. Уже в 2026 году пройдет апробация, в 2027 году мы уже хотим провести экзамены в 10-м классе, а затем, через 2 года - и в 12-ом классе. У вас был такой опыт, и именно поэтому сейчас мы приехали сюда и попросили поделиться вашими знаниями и опытом.

- Каким был процесс внедрения новой модели экзаменов в Азербайджане?

М.Аббасзаде: В 2017 году впервые был проведен экзамен для 9-го класса по новой модели – куррикулум. В 2019 году аналогичный экзамен с открытыми вопросами был проведен для 11-го класса. Результаты, прогресс учащихся – все это тщательно анализировались. В 2025 году выпускные экзамены будут сдавать учащиеся, которые сдавали выпускные экзамены 9-го класса в 2023 году.

- Расскажите, пожалуйста, о цикле подготовки и анализа экзаменов в Азербайджане.

М.Аббасзаде: Он начинается с научного обоснования основы и цели экзамена, который затем проводится по определенному алгоритму. После обнародования результатов проводится их внутренняя статистическая обработка, на основе которой принимаются решения для следующего года, с целью устранения выявленных недочетов. Такой циклический подход применяется к каждому экзамену. При правильной организации цикла, алгоритмизации процессов и наличии специализированного программного и технического обеспечения на каждом этапе, тип экзамена (для бухгалтеров, врачей, таксистов и др.) становится второстепенным, так как существует отработанная методика, в которую можно вносить специфические требования. Это можно сравнить с базовым рецептом для приготовления различных блюд.

В заключение беседы М.Аббасзаде подчеркнула, что каждое новое поколение призвано превосходить предыдущее не только в интеллектуальном развитии и уровне знаний, но и в стремлении к счастью, подчеркнув, что именно в этом поступательном движении и заключается сама суть эволюции человечества.

В свою очередь, Н.Церетели поблагодарила азербайджанскую коллегу за открытость и готовность поделиться ценным опытом Азербайджана в сфере цифровизации экзаменационного процесса, и выразила надежду на плодотворное и долгосрочное сотрудничество в этом важном направлении.