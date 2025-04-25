Саундтрек предстоящего лета: Jony и Араш спели дуэтом - ВИДЕО

Покоривший РФ и страны СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) и всемирно известный иранский и шведский певец, представитель Азербайджан на «Евровидении 2009» Араш презентовали совместный проект.

Артисты объединились, чтобы подарить слушателям ремейк абсолютного хита Араша «Bora Bora» - в новой версии Jony поёт на русском, а Араш - на фарси. При этом трек сохранил узнаваемую восточную энергетику оригинала, но получил свежее звучание и весенне-летнее настроение.

«Почувствуй вкус свободы под наши восточные летние мотивы», - пишет Jony на своих страницах в социальных сетях, презентуя дуэт с Арашем.

Песня уже доступна на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

Отметим, что в скором времени Jony представит также и совместный проект со звездой фильма «365 дней» Микеле Морроне и нью-йоркским певцом и композитором Two Feet, о чем ранее сообщил на своих страницах в социальных сетях.

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