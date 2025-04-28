Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня, 28 апреля, в Баку состоится знаковое событие мирового масштаба – учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга. В мероприятии примут участие влиятельные лидеры неправительственных организаций и представители гражданского общества из 116 стран, представляющих около 80% населения планеты.

Как передает 1news.az, эта масштабная инициатива объединит представителей Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, что составляет две трети мирового сообщества. Создание платформы рассматривается как важный этап в развитии гражданского общества Глобального Юга.

Идея создания этой структуры впервые прозвучала в ноябре 2024 года на полях COP29 благодаря инициативе Национального форума НПО Азербайджана. Предложение получило широкий международный отклик, и Коалиция НПО COP29 выступила с предложением о ее институционализации. Таким образом, азербайджанская инициатива впервые получила столь значимую глобальную поддержку.

Активная роль Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, его усилия по установлению нового и справедливого миропорядка, а также успешное проведение "Бакинского поворота" в рамках COP29 способствовали росту авторитета страны на Глобальном Юге. Нынешнее событие знаменует собой новую главу в развитии гражданского общества Азербайджана.

Формирование Платформы НПО Глобального Юга в Баку подчеркивает успешную посредническую роль Азербайджана, выступающего в качестве моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

Основной целью Платформы станет усиление голоса стран Глобального Юга на международной арене, содействие выработке единой позиции в международных организациях, включая ООН, и осуществление глобальной координации для решения общих проблем. Платформа призвана объединить усилия в борьбе с несправедливостью, такой как бедность, последствия изменения климата, наследие колониализма, цифровое неравенство и торговая диспропорция. Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества Юг-Юг.

Учредительная конференция пройдет в Бакинском конгресс-центре и даст старт двухдневной международной конференции "Совместные действия: расширение возможностей НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира". В рамках мероприятия выступят ведущие представители мировых НПО, состоятся глобальные дискуссии, а также будет подчеркнута значимость "Бандунгских принципов", принятых 70 лет назад в Индонезии. Эти принципы, отвергающие вмешательство во внутренние дела государств, призывают к созданию мирного и справедливого миропорядка, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности, равенстве народов, взаимной выгоде и сотрудничестве для достижения экономического процветания.