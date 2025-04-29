Раскрыты леденящие душу детали массового убийства в Джорате: месть длиной в 26 лет

Стали известны чудовищные подробности преступления Мушфига Тагиева, обвиняемого в вооруженном нападении на дом в поселке Джорат, в результате которого погибли трое и были ранены еще трое человек. Из его показаний следует, что мотивом послужила месть, которую он вынашивал 26 лет.

Как передает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, трагедия произошла 28 октября 2023 года в одном из частных домов дачного массива в Джорате. В результате стрельбы погибли Сусана Каракаш и Дагбейи Фараджов. Позже скончался муж Сусаны, Серкан Каракаш. Ранения также получили Тарлан Фараджова и двое соседей, Этибар и Мехман Сарыевы, пытавшиеся помочь.

Следствие установило, что Мушфиг Тагиев (1987 г.р.) совершил нападение, чтобы отомстить своему соседу Анару Фараджову, который, по его словам, совершил в отношении него непристойные действия в детстве. Тагиев облил дом бензином и поджег его, затем взорвал самодельное устройство и расстрелял выбегавших из дома Дагбейи Фараджова, Сусану Каракаш и Серкана Каракаша. Ему также инкриминируется покушение на убийство малолетних детей погибших, Тарлан Фараджовой и соседей.

В своих показаниях Тагиев подробно рассказал о подготовке к преступлению, признавшись, что долгие годы жил с ненавистью и копил средства на оружие и взрывчатые вещества. Он заявил, что целью было убить всех, кроме детей, и даже расправиться с возможными гостями.

Сначала Тагиев устроил пожар и взрыв, а затем расстреливал выбегавших из дома. Первыми жертвами стали Сусана, Серкан и Дагбейи. Тагиев утверждает, что ранил соседей случайно. После содеянного он скрылся и посетил могилу отца, рассказав ему о случившемся.

После двух дней, проведенных дома, Тагиев был задержан. На допросе он пояснил, что не смог найти Анара, которого не видел с 2012 года. Тагиев признался, что готовился к нападению с 2020 года, собрав целый арсенал. Он заявил, что не раскаивается и испытал наслаждение, убивая Сусану Каракаш, наслаждаясь ее агонией и криками детей. Он заранее спланировал свои действия, чтобы выманить жертв на улицу. Совершивший это зверское преступление Мушфиг Тагиев был приговорен к пожизненному лишению свободы.