Покинет ли капризная погода страну в мае?

Для апреля характерна нестабильная погода.

Как сообщает 1news.az, об этом АПА заявил научный сотрудник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Рафиг Исмайылов.

Он отметил, что апрель является переходным месяцем, поэтому происходят такие явления. Основной причиной является потепление воздуха, вторжение холодных воздушных масс с севера в Азербайджан и синоптические процессы, происходящие в средней тропосфере (3.5-5 км).

«Вероятность продолжения такой ситуации в мае тоже существует, так или иначе, такие случаи возможны. Очень трудно точно прогнозировать такие климатические явления. Если посмотреть на статистические данные, то можно увидеть, что это происходит», - сказал Исмайылов.

Селевые потоки и наводнения наиболее опасны для южного склона Большого Кавказа, Шеки-Загатальского региона и территории Нахчывана в Азербайджане. Несмотря на то, что в Лянкяранской зоне количество дождливых дней велико, из-за низкой интенсивности осадков селевые явления носят характер наводнений.

«В последние годы изменение климата является одной из самых актуальных и проблемных областей. Эти изменения климата наиболее ярко проявляются в переходные периоды и сезоны. Да, поскольку апрель попадает в этот период времени, для него характерна нестабильная погода. Такие случаи встречались в прошлые годы и будут происходить в последующие», - подчеркнул Рафиг Исмайылов.