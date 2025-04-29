В Азербайджане шакал напал на мужчину

В Огузском районе шакал напал на 56-летнего жителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Халхалгышлаг этого района.

Житель села Накам Мурадов, 1969 года рождения, подвергся нападению шакала около полудня, когда возвращался с работы домой. В результате дикое животное поранило Н.Мурадову левую ногу.

Н.Мурадову была оказана первая медицинская помощь в Огузской районной центральной больнице, ему сделали прививку от бешенства.

Жители села сообщили местному бюро Report, что случаи нападения шакалов на людей в окрестностях села происходят часто.