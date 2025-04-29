В Баку меняется схема движения этого автобусного маршрута - Причина

В связи с ремонтными работами изменяется схема движения автобусного маршрута №10.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на улице Сулеймана Везирова в Хатаинском районе столицы (на участке от улицы Меркези Бульвар в направлении проспекта Бабека), движение автобусного маршрута №10 будет организовано по улице Меркези Бульвар.