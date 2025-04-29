В Баку будет ограничено движение на участке дороги

Сегодня с вечера будет ограничено движение на участке улицы Сулеймана Везирова в Хатаинском районе Баку (от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека).

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ на данном участке.

«Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения», - говорится в сообщении.