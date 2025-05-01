В этих школах отменен конкурсный этап приема учащихся в первые классы

В некоторых учебных заведениях отменен конкурсный этап приема учащихся в первые классы.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Было отмечено, что прием в приоритетные школы (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Абшерон) для азербайджанского сектора будет проходить с 6 мая, 11:00, по 5 июня, а для секторов с обучением на других языках - с 17 июня, 11:00, по 17 июля.

В указанные даты заявления в приоритетные школы будут приниматься на приоритетной основе. Впоследствии прием в эти школы будет осуществляться в свободном порядке.

Список школ, к которым применяется приоритет, будет опубликован соответствующими местными управлениями образования и на портале mektebeqebul.edu.az.

Учебными заведениями, в которых отменен конкурсный этап, являются школа-лицей «Анкара мектеби», Классическая гимназия №160 и технико-гуманитарный лицей «Терегги» имени И.Гаджиева.

Прием в эти школы будет осуществляться только на приоритетной основе и в свободном порядке.

Решение о проведении конкурса в отношении других 6 школ (Элитарная гимназия имени И.Эфендиева, школьно-лицейный комплекс при Бакинском славянском университете, средняя школа №23 имени Т.Гасанова, Образовательный комплекс №132-134, школа-лицей №6 имени Т.Исмайлова, лицей «Зенги») будет принято в зависимости от количества поступивших заявлений.

Приемный процесс завершится 12 сентября 2025 года.