В Азербайджане кожное заболевание ребенка «лечили» молитвами, игнорируя гигиену - ВИДЕО

В одном из районов Азербайджана произошел шокирующий инцидент: родители ребенка с кожным заболеванием предпочли обратиться не к медикам, а к местному мулле.

Как передает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, священнослужитель нанес молитвенные тексты непосредственно на ноги ребенка, уверяя в их целебной силе против лишая.

Педиатр Афет Ибрагимли, находившаяся в регионе с целью служебной проверки, была крайне удивлена увиденным. Она сообщила, что родители на протяжении месяца отказывались купать ребенка, боясь удалить «чудодейственные» записи с его кожи.

Врач подчеркнула, что подобные действия лишь ухудшили состояние здоровья малыша. В настоящее время ребенок получает квалифицированное лечение под наблюдением медицинских специалистов.

А.Ибрагимли обратилась к родителям с настоятельным призывом не игнорировать профессиональную медицинскую помощь и своевременно обращаться к врачам при любых признаках заболеваний.

Детали инцидента представлены в видеосюжете: