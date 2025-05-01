Сегодня последний день регистрации на вступительные экзамены в вузы

Сегодня, 1 мая, в 23:59 истекает срок регистрации для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как передает 1news.az, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) информирует о том, что абитуриентам, планирующим принять участие в первой попытке второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей, необходимо до 23:59 сегодняшнего дня зайти на соответствующую интернет-страницу ГЭЦ, используя логин и пароль от личного кабинета, выбрать желаемую группу специальностей и завершить процесс регистрации.

По данным на 09:15 1 мая, 30 322 абитуриента подтвердили свои заявления по I группе специальностей, 25 158 – по II, 27 607 – по III и 6 415 – по IV. Актуальное количество зарегистрированных абитуриентов доступно для отслеживания в режиме реального времени в разделе статистики на странице регистрации.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов в вузы состоится 25 мая для II и III групп специальностей и 1 июня для I и IV групп. Абитуриентам III группы специальностей, выбравшим как подгруппу DT, так и TC, дополнительный экзамен по географии пройдет 1 июня.