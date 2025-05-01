Фаик Агаев выступит на международном музыкальном фестивале – ВИДЕО

В конце июля в Баку на побережье курортного города Sea Breeze Resort состоится главное событие лета – международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который пройдет в азербайджанской столице во второй раз.

Международный фестиваль стартует 23 июля и завершится 26 июля – в день открытия на сцене DREAM Fest появится народный артист Азербайджана Фаик Агаев, о чем организаторы сообщили на официальных страницах фестиваля в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году певец также был участником DREAM Fest – его выступление состоялось в рамках закрытия международного фестиваля.

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