В Баку на этих улицах школьники и пешеходы под защитой новых светофоров

В Баку приняты меры по повышению безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений. Возле двух школ установлены современные пешеходные и транспортные светофоры, что сделает пересечение дороги более безопасным как для учащихся, так и для местных жителей.

Как передает 1news.az, сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел провели работы по установке кнопочного пешеходного светофора перед полной средней школой №158, расположенной по улице Акима Аббасова в Ясамальском районе столицы. Эта мера направлена на обеспечение безопасного перехода дороги школьниками и другими пешеходами в оживленном районе.

Кроме того, для обеспечения удобного и безопасного движения как пешеходов, так и водителей, транспортные светофоры были установлены и введены в эксплуатацию на пересечении улиц Назима Исмайлова и Фикрета Тагиева в Сабунчинском районе, в непосредственной близости от полной средней школы-лицея №72.

В Центре интеллектуального управления транспортом МВД заявили, что работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем, с целью повышения уровня безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений и на других потенциально опасных участках дорог в Баку.