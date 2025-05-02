От ножниц к скальпелю: пациентка обвиняет косметолога-парикмахера в осложнениях

Жительница Баку Чимназ Нахмедова заявила о серьезных осложнениях после косметической процедуры у Амраха Мехтиева из SG Estetik Mərkəzi (клиника MayoMed).

Как передает 1news.az, инцидент вызвал резонанс в соцсетях, и Qafqazinfo связалось с пострадавшей. Нахмедова рассказала, что следила за работами косметолога в Instagram, где были отключены комментарии. 30 апреля во время процедуры удаления рубцов на лице, несмотря на предупреждение о болевой чувствительности, ей стало плохо, и сеанс прервали. Позже она узнала об отсутствии у Мехтиева медицинского образования (ранее парикмахер). Женщина также сообщила о плате в 1045 манатов переводом на карту (чеки есть) и требует возврата средств, предостерегая других.

Амрах Мехтиев отверг обвинения, назвав их клеветой, и сообщил о двух визитах пациентки (первый – отказ, второй – конфликт), наличии видеонаблюдения и своей квалификации. Он считает заявления о непрофессионализме необоснованными, отмечая невозможность мгновенного эффекта.

Центр аналитической экспертизы Минздрава в свою очередь сообщил, что рассмотрит жалобу только при официальном обращении пострадавшей с подтверждающими документами для проведения проверки рабочей группой.