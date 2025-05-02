В Баку состоялся второй форум на тему «Общественные процессы на медиаплатформе» - ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялся второй форум на тему «Общественные процессы на медиаплатформе», организованный Агентством развития медиа.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева, председатель Коллегии Верховного суда Сенан Гаджиев, а также члены правления других государственных структур, заместители министров и руководители медиа-субъектов.

На форуме сначала прозвучали вступительные речи, а после официальной части состоялись панельные сессии на темы: «Медиа-повестка в Год Конституции и Суверенитета», «Устойчивые решения в транспортной инфраструктуре на медиаплатформе» и «Безопасная цифровая медиа-среда: осведомленные пользователи».

В ходе сессий состоялся широкий обмен мнениями по указанным темам.

Также в конце каждой сессии были даны ответы на вопросы журналистов.

12:00

В Баку 2 мая в рамках 2-го Форума «Общественные процессы в медиапространстве», организованного Агентством развития медиа, проходит панельная сессия на тему «Медиаповестка в «Год Конституции и Суверенитета».

Как передает 1news.az, данная сессия является частью программы форума, посвященного обсуждению роли медиа в освещении общественных процессов.