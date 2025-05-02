Анар Эйвазов: СМИ играют ключевую роль в предотвращении утечек военной информации

Иногда мы наблюдаем, как представители СМИ и пользователи социальных сетей намеренно или непреднамеренно распространяют конфиденциальную информацию.

В связи с этим мы проводим информационные мероприятия для субъектов медиа. Необходимо учитывать, что это государственная тайна, военная тайна. Важно проводить просветительскую работу для предотвращения подобных случаев. Мы организуем определенные просветительские встречи и беседы. Естественно, роль медиа в этом процессе неоспорима.

Как передает 1news.az, об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, выступая на проходящей в Баку панельной сессии «Медиаповестка в «Год Конституции и Суверенитета».

По его словам, Министерство обороны, в свою очередь, постоянно обновляет свои коммуникационные стратегии для более качественного выполнения работы.

"Мы применяем опыт, который видим в других зарубежных странах", - добавил он.