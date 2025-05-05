В Азербайджане автомобили проверят на уровень вредных выбросов

Министерство экологии и природных ресурсов АР совместно с сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел с 10 мая по 10 июня проведет на территории страны месячник «Чистый воздух».

Сообщается, что целями мероприятия являются изучение текущего состояния загрязнения транспортными средствами воздуха, выявление и ограничение эксплуатации автомобилей, выбрасывающих в окружающую среду загрязняющие вещества сверх нормы, а также обеспечение соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

«Просим водителей, а также физических и юридических лиц, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, эксплуатировать автотранспортные средства, находящиеся в технически исправном состоянии», - говорится в сообщении Минэкологии.