Доверчивость в соцсетях обернулась потерей более 50 тыс. манатов

За совершение мошенничества в социальных сетях под предлогом обещания заработка задержаны два человека.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

Отмечается, что в результате проведенных сотрудниками Управления полиции Хазарского района мероприятий были задержаны 17-летний И.Мамедов и 33-летний В.Багиров, которые, злоупотребив доверием граждан, причинили им материальный ущерб в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что данные лица, давая ложные обещания заработка в социальных сетях, завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму 51 743 маната.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Гражданам вновь рекомендуется быть внимательными в отношении привлекательных предложений и заманчивых обещаний в интернет-ресурсах, которые чаще всего оказываются фальшивыми, не производить онлайн-платежи незнакомым или не вызывающим доверия лицам.