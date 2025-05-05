В соцсетях продавались поддельные молочные продукты - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании жалоб потребителей провело проверку в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, в ходе проверки было установлено, что предприятие закупало молочную продукцию (сметану, сыр и т.д.) с добавлением сухого молока и заменителей молочного жира у ряда производителей. Затем с упаковок удалялись оригинальные этикетки, и продукция продавалась в социальных сетях TikTok и Instagram как натуральные молочные продукты без каких-либо документов.

Было также установлено, что доставка осуществлялась на обычном автомобиле без холодильного оборудования, что нарушает требования к температурному режиму хранения и транспортировке.

По выявленным нарушениям Агентство приняло соответствующие законодательству меры, незаконная деятельность была пресечена.