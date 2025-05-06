В Азербайджане задержан фальшивомонетчик

Сотрудники полиции задержали в городе Сумгайыт мужчину, пытавшегося расплатиться в магазине фальшивой купюрой номиналом 100 манатов.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одном из супермаркетов города. При расчете за товар неизвестный передал кассиру фальшивые деньги, после чего о случившемся было незамедлительно сообщено в полицию.

В результате проведенных сотрудниками 3-го отделения Сумгайытского городского управления полиции оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался А.Гасанов, он задержан.

По факту ведется расследование.