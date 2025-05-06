Азербайджанские пограничники задержали на границе нелегалов

В результате мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также проводимых против незаконной миграции пограничных поисковых и оперативных мероприятий были задержаны 4 человека.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 30 апреля на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы были задержаны Сафи Хедаятуллах Эйнатуллах (1996 года рождения) и Мирзай Мохсин Сафиулла (2004 года рождения), а 2 мая – еще двое граждан Исламской Республики Афганистан – Афган Мохаммад-Амин Моминхан (1999 года рождения) и Ахмади Ахмед Абдулла (2005 года рождения). Данные лица пытались незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

В результате расследования было установлено, что задержанные намеревались незаконно иммигрировать в страны Европы транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются.