В Баку произошло жестокое убийство - ПОДРОБНОСТИ

В поселке Маштага Сабунчинского района столицы была убита мать 3-х малолетних детей, 32-летняя Дурдана Алиева, в качестве подозреваемого задержан ее свекор.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, трагедия произошла в доме, расположенном по адресу: улица Нариманова, 62.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что жительница указанного дома Дурдана Алиева скончалась от полученных травм. Тело женщины было направлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения необходимых исследований.

По словам Казима Алиева, двоюродного брата подозреваемого, Агаали Алиев спокойный человек, соблюдающий религиозные обряды. Однако между ним и невесткой произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина якобы оскорбила свекра. Это могло привести к трагедии.

По факту Сабунчинская районная прокуратура возбудила уголовное дело, следствие продолжается.