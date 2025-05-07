Группа «Ay Yola» показала красоту Башкирии в официальном клипе на международный хит «Homay» - ВИДЕО

Добившаяся мирового признания башкирская группа «Ay Yola» представила официальный клип на международный хит «Homay».

Башкирское этно-трио «Ay Yola» презентовало официальный клип на песню «Homay», ставшую международным хитом - композиция завоевала сердца слушателей по всему миру и набрала миллионы просмотров на YouTube, однако до сих пор все вирусные видео были неофициальными.

После ошеломительного успеха группа решила снять официальное видео, режиссером которого стал Баяр Барадиев – по сообщениям башкирских СМИ, проект был реализован при поддержке министерства культуры Республики Башкортостан.

Съёмки прошли на фоне живописных природных ландшафтов Башкирии – красивый визуальный ряд подчеркивает связь музыки с первозданной стихией и древними башкирскими легендами.

«Хумай - символ света и силы, оживает в песне», - отмечается в комментарии к ролику на официальной странице «Ay Yola» в социальной сети Instagram.

«Ay Yola» - музыкальный проект, вдохновлённый эпосом «Урал-батыр». Каждая песня коллектива - это глава из древнего предания, в которой башкирские инструменты органично переплетаются с современными электронными ритмами, гитарными аранжировками и мощным битом, создавая атмосферу мифологического погружения.

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