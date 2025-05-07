Проливные дожди парализовали движение в Астаре

В Астаринском районе Азербайджана проливные дожди спровоцировали оползни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, после наблюдавшихся в последние дни интенсивных осадков на автомобильной дороге Пенсер-Торади, а также в селах, входящих в Хамушамскую сельскую территориальную единицу района, произошли оползни.

Отмечается, что каменные глыбы обрушились на проезжую часть дороги, в результате чего движения транспорта было парализовано.

По словам местных жителей, подобные случаи происходят довольно часто, но проблема оперативно находит свое решение.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия сохранятся в Азербайджане еще несколько дней.