В Гаджигабуле затопило дома и фермы - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о затоплении в Гаджигабульском районе ряда территорий из-за проливных дождей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на место были незамедлительно направлены силы Муганского регионального центра МЧС.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по откачке воды из затопленных домов, предпринимаются другие необходимые меры для обеспечения безопасности.

Кроме того, водолазами-спасателями Государственной службы контроля над маломерными судами и спасения на водах МЧС вблизи села Гарасу были эвакуированы 2 человека, оказавшиеся в беспомощном состоянии на территории фермы.