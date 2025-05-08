С этой даты будет временно ограничено движение на участке дороги Беюкшор-Пиршаги

В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 1,3 км новой автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги будет временно ограничено движение транспорта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что ограничение будет действовать 10 мая с 09:00 в течение нескольких часов. В связи с этим на данной территории водителям будет обеспечено комфортное и безопасное движение по альтернативному маршруту.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения на указанной территории», - отметили в Агентстве.