В Гахе обнаружены оружие и боеприпасы

В Гахском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД АР, в полицию поступила информация о наличии огнестрельного оружия и боеприпасов на территории района.

В ходе проведенного сотрудниками правоохранительных органов обыска были обнаружены два автомата Калашникова, две обоймы, 55 патронов и граната.

В сообщении также отмечается, что в результате профилактических мероприятий местные жители добровольно сдали в полицию четыре охотничьих ружья, на которые не имелось соответствующих документов.